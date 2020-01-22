Общество

Президент РФ поручил обеспечить бесплатное горячее питание учеников начальной школы к 1 сентября 2023 года

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в течение трех лет перейти на организацию бесплатного здорового горячего питания для учеников начальной школы.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов и при участии органов местного самоуправления обеспечить поэтапный переход с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования, предусмотрев предоставление государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на эти цели», - говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

Как пишет «Интерфакс», там отмечается, что также поручается создать в общеобразовательных организациях инфраструктуру, необходимую для организации такого питания, в том числе оснастить их соответствующим оборудованием, а также качественными продуктами.

В документе указывается, что доклад об исполнении поручения необходимо представить до 1 сентября 2020 года, и далее делать это раз в полгода.

15 января Путин в президентском Послании Федеральному собранию заявил, что школьники с 1 по 4 класс во всех субъектах РФ в ближайшие три года должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием вне зависимости от доходов семьи, для чего все школы России должны быть оснащены необходимой инфраструктурой, оборудованными столовыми и буфетами, а также качественными продуктами. Он признал, что это потребует времени, но там, где это возможно, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года, в остальных регионах - не позднее 1 сентября 2023 года.

22 января он заявил на встрече с представителями общественности в Липецкой области, что расходы на поддержку семей, детства и материнства, озвученные в Послании Федеральному Собранию, примерно составят 0,5-0,8% ВВП РФ, это более 1 триллиона рублей. «Все предложенные новации, связанные с поддержкой семей, детства, материнства, с горячим питанием в школах, с выплатами детям от трех до семи лет, это большие расходы бюджета. Они примерно потянут на от 0,5 до 0,8% ВВП страны. Это большие деньги, это свыше триллиона рублей дополнительных расходов», - сказал Путин.