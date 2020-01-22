Общество

Производители упаковки в РФ будут оплачивать ее утилизацию

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с органами исполнительной власти подготовить и утвердить концепцию расширенной ответственности производителя, согласно которой производители оплачивают утилизацию упаковки.

Соответствующее поручение в рамках реализации послания президента РФ Федеральному собранию от 15 января 2020 года опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ... разработать и утвердить концепцию совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки», - говорится в поручении, пишет «Интерфакс».

Срок выполнения поручения - 31 марта 2020 года.

Президент также поручил обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию концепции института расширенной ответственности производителя. Срок исполнения поручения - до 1 июля 2020 года.

Кроме того, согласно поручению президента, правительству до 1 июля 2020 года необходимо разработать и утвердить «концепцию создания комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды на территории РФ, определив архитектуру указанной системы мониторинга, функциональные требования к ней, этапы ее создания и ввода в эксплуатацию, а также исполнителей, ответственных за создание такой системы, и необходимые объемы финансирования».

Правительству поручено также разработать и утвердить план мероприятий по введению раздельного сбора твердых коммунальных отходов, сроком до 1 июня 2020 года.

Ранее во время послания Федеральному Собранию президент заявил о необходимости внедрить до 2021 года механизм расширенной ответственности производителей, согласно которому производитель оплачивает переработку упаковки.