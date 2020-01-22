Общество

Миссис бабушка планеты Светлана Шумейко: Нет некрасивых женщин, есть только комплексы

Представительница России на конкурсе Grandma Universe («Миссис бабушка Вселенная»), обладательница титула «GrandMa Planet» псковичка Светлана Шумейко поделилась, что подобные конкурсы помогают женщинам поверить в себя и увидеть свою красоту. «Нет некрасивых женщин, есть только комплексы», - заявила она сегодня, 27 января, на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН.

«Я красивая женщина, мы все красивые женщины. Просто нужно найти в жизни то направление, которое тебе нравится, что-то, что тебя будет заряжать энергией. Нам часто не хватает праздника, а конкурс добавляет драйва. Женщина может и не краситься, а блистать изнутри», - заявила Светлана Шумейко.

Она отметила, что участие в подобном конкурсе международного уровня - это значимое событие для индустрии красоты в городе Пскове. «Меня очень поддерживали не только псковичи, но и вся Россия. В социальных сетях мне написали больше трех тысяч сообщений. Псковская область просто обнимала меня своей теплотой. Еще до начала самого состязания, они уже сделали меня победительницей, - рассказала Светлана Шумейко.

Обладательница титула «Миссис бабушка планеты» рассказала, что ее залог успеха - это открытость и активность. «Я открытый человек, я люблю людей. Никогда не нужно ждать чего-то в ответ, нужно жить в кайф. У меня четверо детей, двое внуков, я много работа, занимаюсь спортом. Все успеваю и радуюсь жизни», - заявила Светлана Шумейко.

Директор конкурса «Миссис Бабушка Псков» Николай Королев рассказал, что столь высокие результаты Светланы Шумейко должны вдохновить женщин и бабушек и побудить их к саморазвитию, к тому, чтобы радоваться жизни, быть активными и позитивными. «Нужно помочь женщинам, чтобы женщины чувствовали, что в этом возрасте жизнь только начинается. Мы обязательно проведем конкурс "Миссис Бабушка Псков" весной, но пока не будет раскрывать всех карт», - заключил Николай Королев.