Общество

В Госдуму повторно внесли проект о создании единой государственной лоцманской службы

В России предложили создать единую государственную лоцманскую службу. Соответствующий проект поправок в Кодекс торгового мореплавания РФ повторно внесен в Госдуму, пишет «Парламентская газета».

Законопроект подготовила группа сенаторов во главе с первым замглавы комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергеем Митиным.

В первый раз этот документ был внесён в Госдуму 25 декабря прошлого года. Но вместе с поправками в Кодекс торгового мореплавания проектом предлагалось внести и изменения в КоАП, что противоречит регламенту Госдумы. В связи с этим документ отправили на доработку. При повторном внесении из текста проекта исключили изменения в КоАП.

Как указывается в пояснении к законопроекту, в стратегии развития морской деятельности РФ до 2030 года в числе основных проблем отрасли указана «устаревшая система лоцманского обеспечения торгового мореплавания», которая не гарантирует эффективного лоцманского обеспечения во всех российских морских портах.

Законопроектом предлагается привести российское законодательство в соответствие с резолюцией Международной морской организации, которой обязанность по организации лоцманской проводки судов в опасных районах возлагается на государство.

Как отмечается, лоцманская проводка судов является частью комплексной системы обеспечения безопасности мореплавания, включающей в себя системы регулирования и управления движением кораблей, портовый контроль, систему судовых сообщений, навигационно-гидрографическое обеспечение мореплавания, систему опознавания судов и слежения за ними на дальнем расстоянии.

Авторы документа обратили внимание, что появление частных лоцманских компаний в сфере обеспечения проводок затормозило развитие всей системы лоцманского обеспечения в России, вывело её из-под контроля государства и тем самым нарушило международные обязательства страны в сфере обеспечения безопасности мореплавания в своих портах.

«Единая государственная лоцманская служба позволит обеспечить необходимый уровень безопасности мореплавания во всех морских портах России, унифицирует вопросы профессиональной подготовки и контроля за квалификацией морских лоцманов», — указывается в пояснительной записке.