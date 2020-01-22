Общество

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии почтил память погибших в блокадном Ленинграде

В Санкт-Петербурге делегация офицеров управления Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации и Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области во главе с командующим округом генерал-полковником Павлом Дашковым приняла участие в общегородском торжественно-траурном мероприятии на Пискаревском мемориальном кладбище, посвященном 76-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, память защитников и жителей блокадного Ленинграда также почтили председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, депутаты Государственной думы, члены общественных организаций, жители блокадного Ленинграда, ветераны, жители и гости города.

Росгвардейцы Северо-Запада совместно с ветеранами прошли вдоль аллеи мемориального кладбища и возложили венки и цветы к монументу Матери-Родины.

В этот памятный для всех петербуржцев день на Дворцовой площади развернута выставка современной и исторической военной техники, установлены полевые кухни и пройдут выступления творческих коллективов. Вечером со стрелки Васильевского острова воссоздадут исторический «Ленинградский салют» 1944 года. Артиллеристы произведут 30 праздничных залпов от стен Петропавловской крепости.