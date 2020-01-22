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В Пскове два ветерана получили поздравление секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака

В Пскове два ветерана получили поздравление секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Именинников 27 января навестила секретарь городского отделения партии, глава областного центра Елена Полонская. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Одному из старшейших партийцев Валентину Гусеву исполнилось 89 лет. Елена Полонская пожелала ему крепкого здоровья, долгих лет жизни. «Спасибо вам за многолетний добросовестный труд, за ваш опыт, доброту и мудрость, за неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения и за восстановленный наш город после войны», - сказала она, вручила приветственный адрес от Андрея Турчака, подарок и цветы.



Также секретарь местного отделения «Единой России» поздравила с 90-летним юбилеем почетного гражданина города Пскова, узника фашистских концлагерей, заслуженного строителя Российской Федерации, лауреата государственной премии Российской Федерации Анатолия Васильева. Ему также было передано поздравление секретаря Генсовета «Единой России».

Валентин Гусев родился в Горьковской области. Когда началась Великая Отечественная война, главу семьи забрали на фронт, а сыновья остались работать на военном заводе, трое из них позже умерли.

Валентин Гусев жил с двумя младшими братьями и больной матерью в родном селе Большая Якшень. Чтобы получить семилетнее образование, он ходил в школу за 6 километров. После окончания ремесленного училища работал токарем 5 разряда на авиационном заводе. В 1952 году его направили на учебу в школу КГБ города Могилева Белорусской ССР. С дипломом эксперта-криминалиста Валентин Гусев приехал в Арзамас, где ему предстояло делать первые шаги в профессии.

В марте 1957 года в УВД Горьковской области пришла телефонограмма о том, что в Пскове не хватает экспертов-криминалистов. В итоге УВД Псковской области он работал экспертом-криминалистом, заместителем начальника милиции города Великие Луки, а с 1972 по 1983 годы – начальником Псковского РОВД.

Анатолий Васильев родился в деревне Оленино Псковского района. С ранних лет на его долю выпали такие испытания, как оккупация и фашистские фильтрационные лагеря. После Великой Отечественной войны он окончил 7 классов школы, поступил в строительный техникум. После третьего курса был призван в армию, где служил в корпусе воздушно-десантных войск. После демобилизации он с отличием окончил строительный техникум, совмещая работу с учебой, поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт.



В 1956 году в качестве инженера Анатолий Васильев поступил на работу в конструкторско-технологическое бюро Псковоблпроекта, прошел путь от инженера до главного инженера проекта. С 1964 по 1968 год работал в должности главного инженера Ремстройуправления Псковского областного коммунального хозяйства.

С января 1968 года занял пост первого заместителя председателя Псковского горкома КПСС. В 1971 году был назначен председателем горисполкома. В 1980-1990 годах работал в должности заместителя председателя Псковского облисполкома.



В 1991 году, после ухода на пенсию, он согласился принять предложение перейти на работу в гендирекцию «Псковреконструкция» и возглавить работу по реализации ответственной правительственной программы. Под непосредственным руководством Анатолия Васильева разработан «Проект комплексной реконструкции исторического центра г. Пскова», который был утвержден администрацией города в 1999 году и стал основным документом по реконструкции и возрождению нашего древнего города.



В 1999 году за подготовку Пушкиногорья к юбилею генеральная дирекция «Псковреконструкция» и ее руководитель удостоены благодарности Президента РФ, а Анатолий Васильев - почетного звания «Заслуженный строитель России».



8 июля 2003 года на 14-й сессии Псковской городской Думы 3-го созыва ему присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».