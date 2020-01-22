Общество

В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 прошли мероприятия, посвященные нескольким памятным датам

В учебно-консультационном пункте вечерней школы при СИЗО-1 прошли мероприятия, посвященные нескольким событиям января: Татьянин день, день рождения Владимира Высоцкого, день полного освобождения Ленинграда от блокады и Международный день памяти жертв Холокоста. Организовала и провела мероприятия классный руководитель УКП СИЗО-1 Наталья Афанасьева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Как рассказала Наталья Афанасьева, на первом мероприятии учащиеся посмотрели документальные фильмы об истории дня студента и о Святой Татиане, а второе было посвящено Дню полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады. В ходе классного часа ученики познакомились с дневником Татьяны Савичевой, посмотрели научный документальный фильм о трудностях, голоде, холоде жителей блокадного города. Также учащиеся посмотрели картины художников о блокаде Ленинграда, представленные на выставке «Память поколений».

Также учащиеся приняли участие в викторине, посвящённой истории обороны и защиты города Ленинграда в годы ВОВ, послушали песни Владимира Высоцкого на военную тему и посмотрели видеофильм «Ленинградская симфония 7 Д. Шостакович», который показал стойкость духа и веру в победу людей из осажденного города.

Во время классного часа, посвященного Международному дню памяти жертв Холокоста, учащиеся УКП посмотрели документальные фильмы о рассказах выживших людей, а по итогу зажгли свечу в память о погибших.

«Пока мы помним события истории, в которых страдает народ, не повторятся преступления против человечества», - подвела итоги мероприятий Наталья Афанасьева.