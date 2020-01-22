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Общество

Завершена модернизация подстанции 330 кВ «Новосокольники» – крупного центра питания Псковской области

27.01.2020 17:12|ПсковКомментариев: 0

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила модернизацию коммутационного оборудования узлового центра питания Псковской области – подстанции 330 кВ «Новосокольники». Произведена замена четырех воздушных выключателей на современные элегазовые аналоги. Общая стоимость работ составила 111 млн рублей. В результате повышена надежность электроснабжения потребителей южной части региона, включая предприятия Великолукского промышленного узла, а также межгосударственного транзита с Республикой Беларусь, пояснили Псковской Ленте Новостей в организации. 

Выключатели являются одним из видов основного коммутационного оборудования подстанций. В случае возникновения повреждения сети они предотвращают развитие аварийной ситуации.

На подстанции «Новосокольники» установлены элегазовые выключатели 330 кВ российского производства. Новое оборудование отличается высокой надежностью и длительным сроком эксплуатации – более 30 лет. Одновременно проведена модернизация автоматики управления выключателями.

Трансформаторная мощность подстанции 330 кВ «Новосокольники» составляет 272 МВА. Она является крупной узловой подстанцией транзита между объединенной энергетической системов Республики Беларусь и Российской Федерацией. Также подстанция обеспечивает электроснабжение объектов железнодорожной инфраструктуры и промышленных предприятий Псковской области, включая Великолукский локомотиворемонтный завод, Великолукский опытный машиностроительный завод, Великолукский завод «Лесхозмаш».

Источник: Псковская Лента Новостей
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