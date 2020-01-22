Общество

Михаил Ведерников осуществил мечту юного псковича побывать в кабине военного самолета

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил новогоднее желание восьмилетнего Максима Михайлова, организовав для него поездку на военный аэродром. Вместе с главой региона первоклассник, оставшийся без попечения родителей, побывал в салоне военно-транспортного самолета ИЛ-76. Именно такое заветное желание было написано на символическом новогоднем шаре, который губернатор снял с благотворительной «Елки желаний» в Кремле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Командир 334-го авиационного Берлинского краснознаменного военно-транспортного полка, полковник Владимир Кожемяко рассказал мальчику о технических и транспортных возможностях военного самолета. Максим узнал, кто входит в состав членов экипажа и сколько керосина машина тратит во время полета. Также командир показал, откуда происходит десантирование военных и где находятся боевые машины во время транспортировки. Внешний облик воздушного судна не оставил мальчика равнодушным. Больше всего Максима поразили размеры борта: летящий в небе маленький самолетик оказался огромной машиной.

Но больше всего Максим был впечатлен, когда вместе с губернатором поднялся в кабины пилотов и штурмана. Примечательно, что для школьника это первое знакомство с самолетом, поэтому оказаться сразу на месте командира борта было для него большой радостью. Вместе с Михаилом Ведерниковым он расположился за штурвалом. Уступив главе региона место первого пилота, мальчик занял кресло помощника командира экипажа. Максим Михайлов даже надел специальный защитный шлем, чтобы почувствовать себя настоящим военным летчиком.

Внутри самолета мальчика больше всего заинтересовала приборная панель и многочисленные рычаги управления. Командир рассказал об особенностях пилотирования и даже разрешил привести в действие несколько рычагов.

В завершение визита Максим Михайлов поблагодарил губернатора и руководство полка за возможность увидеть настоящий военный самолет и побывать в его кабине. «Учись хорошо, занимайся спортом, и ты обязательно станешь военным летчиком», — заверил первоклассника Михаил Ведерников и подарил мальчику комплект военной формы. Как позднее рассказала учительница Максима, форма ему подошла идеально. Он уже неоднократно примерял ее, думая, на какое тематическое мероприятие сможет надеть.