Общество

Псковичи вспомнили 900 дней жизни блокадного Ленинграда

Патриотическое культурно-просветительское мероприятие «900 дней», посвященное 76-й годовщине освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков прошло в понедельник, 27 января, в проектном офисе «Команды 2018» при участии псковских педагогов, библиотекарей, школьников и студентов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в рамках мероприятия были продемонстрированы электронные ресурсы и проекты Президентской библиотеки, посвященные обороне и блокаде Ленинграда. На них собраны все материалы о городе Ленинграде и его жителях в блокадное время: официальные документы, выписки из архивов, воспоминания и письма участников событий, художественная литература, фото- и видеоархивы.

Еще одна презентация «Голос осажденного Ленинграда» была посвящена блокадной поэтессе Ольге Берггольц и приурочена к ее 110-летнему юбилею.

Кроме того, псковичам рассказали о международном Интернет-дневнике «Семейные истории о войне», в котором читатели библиотек Псковщины, Беларуси, Латвии и Эстонии поделились воспоминаниями своих родственников о тружениках тыла.

Кульминацией мероприятия стало выступление участницы блокады Ленинграда Регины Смирновой. Она поведала участникам встречи о своей жизни в осажденном городе. «Пускай никогда не повторится блокада и война. Пусть наш дорогой Ленинград, ныне культурная столица России, процветает и становится краше», — пожелала ветеран.

Также в рамках мероприятия «900 дней» в проектном офисе «Команда 2018» расположилась выставка моделей боевой техники, снаряжения и обмундирования командиров и бойцов Красной Армии от студии стендового моделирования и исторической миниатюры детского центра «Надежда». В этот же день в Пскове, на пересечении улиц Пушкина и Ленина, была развернута экспозиция региональной акции «Хлеб той зимы» в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб».

Отметим, что Псковская областная библиотека в рамках подпроекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» организовала трансляцию мероприятия на своей официальной странице в группе ВКонтакте «Biblioplace - территория псковского чтения». Прямой эфир из Проектного офиса «Команды 2018» также вел портал Культура.РФ.

Напомним, блокада Ленинграда - одна из самых трагичных и в то же время героических страниц в истории Великой Отечественной войны. Она проводилась немецкой армией с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года - почти 900 дней. Целью фашистов было сломить сопротивление защитников города и овладеть им. Единственной артерией, связывающей блокадный город с большой землей, оставалось Ладожское озеро, но и эта переправа была очень опасной: водный путь был легко досягаем для артиллерии противника. Количество жертв исчислялось сотнями тысяч, но Ленинград жил, работал и из последних сил противостоял фашистам.

Отлично вооруженному врагу не удалось сломить дух осажденного города. За массовый героизм и самоотверженный труд в блокадные дни в 1965 году Ленинград был удостоен звания Город-герой. В 1995 году в соответствии с Федеральным законом 27 января был объявлен Днем воинской славы.