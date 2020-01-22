Общество

По требованию прокуратуры в доход государства обращены деньги скончавшихся постояльцев психоневрологического интерната

Проведенной прокуратурой Красногородского района проверкой установлено, что на счетах ГБУСО «Красногородский психоневрологический интернат» имеются денежные средства умерших там обеспечиваемых. После их смерти наследственные дела не открывались, и родственниками данные средства востребованы не были.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, данные денежные средства является выморочным имуществом и подлежащим передаче в собственность Российской Федерации.

Прокуратурой района в Пыталовский районный суд были направлены исковые заявления о признании данных денежных средств выморочным имуществом и перечисления их в доход государства.

В итоге Пыталовским районным судом приняты решения об удовлетворении исковых требований прокурора в полном объеме, всего взыскано 67 тысяч рублей.

Работа по прокуратуры района на данном направлении будет продолжена.