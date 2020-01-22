Общество

Сотни псковичей посетили мероприятия в честь международного Дня памяти жертв холокоста

Мероприятия, приуроченные к международному Дню памяти жертв холокоста, в понедельник, 27 января, посетили сотни жителей региона. В муниципалитетах Псковской области состоялись памятные вечера, классные часы, показы фильмов и других материалов о трагических страницах Великой Отечественной войны.

В Великих Луках на базе краеведческого музея прошел памятный вечер «Помнить и не забывать», в котором приняли участие порядка 70 человек - учащиеся 5-6 классов образовательных учреждений города, представители общественных ветеранских организаций и еврейской общины. На мероприятии были продемонстрированы различные видеоматериалы, презентации, выступили почетные гости встречи. «Мероприятие никого не оставило равнодушным. На этой неделе мы проведем еще несколько встреч со школьниками, где расскажем о трагических событиях военных лет», - отметила директор краеведческого музея Наталья Каменская.

В Невельской гимназии более ста школьников стали участниками тематической встречи. Ученикам 8-11 классов был представлен фильм, рассказывающий об ужасах холокоста. После этого подростки рассказали о своем отношении к этой странице истории в эссе. Школьники 5–7 классов приняли участие в мероприятии «Две даты - одна память», которое также было посвящено Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В Псковском областном центре народного творчества ранее состоялась встреча поколений в преддверии памятной даты. Ее участники познакомились с докладом ученицы средней школы № 2 Софьи Петровой, которая занимается исследованием судьбы жителей еврейского гетто, которое располагалось в Островском районе. Школьникам и взрослым также были представлены видеоматериалы о страшных событиях тех лет.

Напомним, в 2020 году исполняется 75 лет со дня освобождения крупнейшего нацистского лагеря смерти Освенцима-Биркенау (Польша) войсками Советской Армии. За время существования в нем погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 2,2 миллионов человек. Жертвы были преимущественно гражданами еврейской национальности из 27 государств. В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН по инициативе ряда стран, в том числе и России, приняла резолюцию 60/7, в которой постановила, что день 27 января будет ежегодно отмечаться как Международный День памяти жертв Холокоста

Фото представлены Центром народного творчества Псковской области и Великолукским краеведческим музеем