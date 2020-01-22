Общество

Онищенко: Существует порядка 30 препаратов для лечения китайского коронавируса

Бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что всего существует около 30 препаратов, которыми можно лечить новый коронавирус из Китая. Об этом он заявил в эфире радио «Эхо Москвы».

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. 12 из них - те, которыми мы лечим ВИЧ-инфекцию», - сказал врач. Чтобы не заболеть, Онищенко рекомендовал не покупать овощи и фрукты, не прошедшие термическую обработку. Кроме того, не рекомендуется покупать мясо на рынке. От поездок в Китай врач пока посоветовал воздержаться.

Напомним, вспышка вирусной пневмонии началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. 10 городов с населением 30 млн человек закрыты на карантин. Ранее сообщалось о случаях выздоровления.

По последним данным, жертвами пневмонии нового типа стали 80 человек. Только за минувшие сутки в Китае умерли 24 человека. Общее число зараженных - около 2,8 тыс. человек.