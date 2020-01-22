Общество

Вопросы совершенствования бюджетных отношений губернатор Михаил Ведерников обсудил с руководителем УФК региона Дмитрием Губиным

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 27 января, провел рабочую встречу с руководителем регионального Управления Федерального казначейства Дмитрием Губиным.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, стороны рассмотрели перспективные направления сотрудничества, вопросы совершенствования бюджетных отношений. В частности, Михаил Ведерников обсудил с Дмитрием Губиным особенности работы муниципалитетов на Едином портале бюджетной системы. С 1 января текущего года районам необходимо размещать на нем финансовые отчеты. «Это новая задача, в первое время будет сложно. В конце января состоится совещание в режиме видеоконференцсвязи, на котором будут присутствовать представители регионального Комитета по финансам и финансовых отделов муниципалитетов. На нем расскажут об особенностях работы с системой», - отметил Дмитрий Губин.

Губернатор подчеркнул, что срывов по предоставлению необходимых документов регион не допустит. В связи с этим Михаил Ведерников поручил руководству управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области проинформировать муниципалитеты о важности своевременного предоставления отчетности, а также правильной работы на едином портале. «Мы займемся отладкой механизма», - заметил глава региона.

Михаил Ведерников и Дмитрий Губин дополнительно обсудили возможность казначейского сопровождения строительства и реконструкции крупных объектов на территории Псковской области, рассмотрели переход бюджета Пскова на казначейское сопровождение, который состоялся с начала этого года.

В рамках рабочей встречи также достигнута договоренность о включении представителей УФК по Псковской области в рабочую группу по реализации национальных проектов.

В завершении встречи Михаил Ведерников поблагодарил Дмитрия Губина за конструктивную совместную работу в первый год реализации национальных проектов в Псковской области и вручил ему почетную грамоту губернатора. Руководитель регионального УФК удостоен награды за заслуги в становлении и развитии казначейской системы в регионе, содействие в реализации государственной бюджетной политики.