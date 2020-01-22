Общество

На двух площадках прошла акция «Хлеб той зимы» в Великих Луках

Патриотическая акция «Хлеб той зимы» прошла в Великих Луках.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, акция проводилась сразу на двух площадках - набережной А. Матросова и пр. Ленина, 2 Великолукским отделением ВОД «Волонтеры Победы», в котором приняли участие волонтеры ВГСХА.

Волонтеры акции раздавали блокадные карточки и хлеб, делились историческими фактами, а также вручали ленточки Ленинградской Победы, которая повторяет цвета муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда» и состоит из полос ткани двух цветов: оливкового, символизирующего Победу, и зеленого - цвет жизни.