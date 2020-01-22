Общество

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Великолукской больницы осужден за обман пациентов

61-летний заведующий травматолого-ортопедическим отделением ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» признан виновным в злоупотреблении своими должностными полномочиями в 2015-2018 годах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Великие Луки, установлено, что руководитель отделения, действуя по предварительному сговору с соучастниками, сообщал пациентам, нуждающимся в проведении эндопротезирования, о необходимости приобретения дорогостоящих протезов за собственный счет, скрывая, что стоимость высокотехнологичной помощи оплачивается за счет целевых средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области.

После оплаты пациентами либо их родственниками стоимости протезов (60 000 - 90 000 рублей) и проведения операций квитанции об оплате эндопротезов в медицинские карты не приобщались, выставлялись счета на повторную оплату за счет средств ФОМС.

Приговором Великолукского городского суда заведующий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ: использование своих должностных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения права заниматься деятельностью, связанной с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в области здравоохранения.

Иски граждан о взыскании стоимости оплаченных ими эндопротезов удовлетворены.