Общество

Великолукский предприниматель оштрафован за уклонение от заключения трудовых договоров с работниками

По постановлению прокурора города Великие Луки к ответственности привлечен индивидуальный предприниматель, уклоняющийся от заключения трудовых договоров с работниками.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Великие Луки, в ходе надзорных мероприятий установлено, что индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере деревообработки и заготовке дров, с тремя работниками с июня 2019 года не были оформлены трудовые отношения.

В этой связи прокурором города возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ.

Постановлением государственной инспекции труда Псковской области индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 5 000 рублей.