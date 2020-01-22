Общество

Белорусам и украинцам хотят упростить процедуру получения гражданства РФ

Руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что граждан Украины и Белоруссии освободят от обязательного собеседования по русскому языку при подаче заявления на получение российского паспорта. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Известия».

Отмечается, что собеседование по русскому языку также планируется исключить из обязательного пункта для получения гражданства для жителей Молдовы и Казахстана.

«Это наши соседи, и число жителей этих государств, желающих приобрести российское гражданство, постоянно растет», - отметила Казакова.