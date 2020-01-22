Общество

В феврале в Псковском и Пыталовском районах специалисты ПФР проведут приемы граждан

В феврале передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит Псковский и Пыталовский районы.

График выезда передвижной клиентской службы ПФР в феврале 2020 года

Наименование учреждений ПФР области Февраль Населенный пункт Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Пскове и Псковском районе 05.02.2020 Ершовская волость 12.02.2020 Краснопрудская волость 19.02.2020 Середкинская волость Клиентская служба в Пыталовском районе 20.02.2020 д. Емилово д. Гавры

Выезжая на место в четырех волостях, специалисты ПФР проведут прием и дадут консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения.

Мобильная клиентская служба ПФР - это современный офис, который ориентирован на жителей отдаленных населенных пунктов. Спецавтомобиль оборудован необходимыми техническими средствами: ноутбуком, сканером, принтером, которые позволяют в режиме реального времени даже в самых отдаленных районах использовать информацию, хранящуюся в базе данных ПФР. Любой обратившийся человек здесь получит весь спектр услуг, которыми можно воспользоваться в территориальном управлении Пенсионного фонда.

Добавим, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.