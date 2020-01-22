В феврале в Псковском и Пыталовском районах специалисты ПФР проведут приемы граждан

В феврале передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит Псковский и Пыталовский районы.
График выезда передвижной клиентской службы ПФР в феврале 2020 года
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Наименование учреждений ПФР области
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Февраль
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Населенный пункт
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Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Пскове и Псковском районе
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05.02.2020
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Ершовская волость
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12.02.2020
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Краснопрудская волость
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19.02.2020
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Середкинская волость
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Клиентская служба в Пыталовском районе
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20.02.2020
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д. Емилово
д. Гавры
Выезжая на место в четырех волостях, специалисты ПФР проведут прием и дадут консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения.
Мобильная клиентская служба ПФР - это современный офис, который ориентирован на жителей отдаленных населенных пунктов. Спецавтомобиль оборудован необходимыми техническими средствами: ноутбуком, сканером, принтером, которые позволяют в режиме реального времени даже в самых отдаленных районах использовать информацию, хранящуюся в базе данных ПФР. Любой обратившийся человек здесь получит весь спектр услуг, которыми можно воспользоваться в территориальном управлении Пенсионного фонда.
Добавим, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.