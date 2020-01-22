Общество

В санатории «Голубые озера» до мая действуют скидки на отдых в рамках акций «Оздоровление» и «Терапия»

Профсоюзный санаторий «Голубые озера» (Невельский район Псковской области) приглашает жителей и гостей региона на отдых в рамках акций «Оздоровление» и «Терапия».

Стоимость путевки по акции «Оздоровление» — от 1000 рублей в день на человека. Сюда входят проживание в выбранной категории номера; 3-разовое питание; развлекательные мероприятия по программе санатория. Возможно получение дополнительных процедур на платной основе. Акция распространяется на путевки с заездом по понедельникам продолжительностью 12 дней и более.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, стоимость путевки по акции «Терапия» — от 1200 рублей в день на человека. Она включает в себя проживание в выбранной категории номера; 4-разовое питание; лечение по назначению врача; развлекательные мероприятия по программе санатория. Также возможно получение дополнительных процедур на платной основе. Акция распространяется на путевки с заездом по понедельникам продолжительностью 12 дней и более.

При наборе группы отдыхающих осуществляется доставка из Пскова до санатория.

Оба предложения действуют до 25 мая 2020 года.

Напомним, что санаторий «Голубые озера» расположен в сосновом бору на берегу живописного озера Малый Иван. К услугам отдыхающих — прокат спортивного инвентаря, бассейн, сауна, тренажерный зал. В санатории работает детская комната, библиотека, бильярдная, кинозал.

Получить дополнительную информацию, забронировать места и приобрести путевку можно в отделе реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.

Телефон единой службы информации и бронирования 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.