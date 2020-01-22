Общество

Спортсмены хоккейного клуба «Сталь» преподнесли подарок воспитанникам дома-интерната, пригласив их на хоккейный матч

В минувшие выходные в рамках чемпионата Псковской области по хоккею с шайбой в Ледовом дворце города Пскова состоялся хоккейный матч между командами «Сталь» и «Порхов». Впервые в зрительном зале в качестве болельщиков присутствовали воспитанники Бобровского детского дома-интерната для детей-сирот, которые не только насладились зрелищной баталией, но и смогли пообщаться со спортсменами в неформальной обстановке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В сопровождении руководителя и педагогов социального учреждения воспитанники дома-интерната стали зрителями прошедшего хоккейного матча II круга чемпионата Псковской области по хоккею с шайбой среди команд I дивизиона. Приняв приглашение от представителей хоккейной команды «Сталь», гости с удовольствием проделали непростой путь, чтобы стать участниками захватывающей баталии на льду.

По словам спортсменов, зрители-новички своей горячей поддержкой очень подбадривали хоккеистов, в результате чего игра получилась яркой и насыщенной, а команда «Сталь» по итогу матча одержала победу со счетом 5:3.

А после матча приехавшие гости из Бобровского дома-интерната заглянули в раздевалку Ледового дворца, где смогли пообщаться со спортсменами в неформальной обстановке, задать интересующие их вопросы и получить из рук хоккеистов небольшие подарки. Закончилась встреча общей фотографией на память.

«Когда видишь блеск и задор в глазах детей уже и так с непростой судьбой, то понимаешь, что не зря организовывалась данная встреча, ведь сколько положительных эмоций и ярких впечатлений она им принесла!» - отметил капитан хоккейной команды «Сталь» Евгений Андрианов.

Напомним, среди участников команды «Сталь» большая половина - это ныне действующие сотрудники аппарата управления ФСИН России по Псковской области и подведомственных учреждений, а также курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России.