Общество

В Роскачестве рассказали, как уберечь персональные данные от мошенников

В Международный день защиты данных специалисты Роскачества опубликовали рекомендации о том, как уберечь от мошенников персональные данные. Они посоветовали при онлайн-переводе денег проверять с помощью Whois-сервисов дату регистрации домена. Об этом во вторник говорится в сообщении ведомства, сообщает ТАСС.

По их словам, если регистрация была недавно (14 дней и менее), следует дважды подумать, прежде чем вводить платежные данные на подобном сайте. Эксперты настоятельно рекомендуют не переводить деньги для получения приза, компенсации, или иной награды.

Иллюстрация ТАСС.

Важным эксперты назвали использование на сайте протокола https и наличеие действующего сертификата безопасности - об этом свидетельствуют символы https и «замочек» в адресной строке. В Роскачестве пояснили, что наиболее критично это при использовании публичных Wi-Fi-сетей (в кафе, ресторанах, отелях, транспорте).