Общество

В Минэкономразвития подготовили концепцию регулирования искусственного интеллекта

Министерство экономического развития подготовило проект концепции регулирования искусственного интеллекта и робототехники. Соответствующий документ разработан в рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет «Парламентская газета».

Основной целью данной концепции является определение векторов, по которым должно двигаться законодательство для создания необходимой регуляторной среды для технологий искусственного интеллекта и робототехники.

«В проекте затрагиваются как общеотраслевые вопросы, такие как правила ответственного обращения с системами на основе искусственного интеллекта, особенности технического регулирования данных систем и режим их экспорта, так и направления развития законодательства в отдельных отраслях», — сообщает пресс-служба ведомства. Речь в данном случае идет о законодательстве в сферах транспорта, строительства, финансов, космической деятельности и других.

Отмечается, что в настоящее время документ находится на стадии доработки, после чего его рассмотрит рабочая группа по направлению «Нормативное регулирование».