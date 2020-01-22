Общество

Через Псков и Великие Луки пройдет маршрут марш-броска ВДВ в честь 75-летия Победы

1 февраля в 8 городах в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск будет дан старт комбинированному марш-броску (на лыжах и в пешем порядке в регионах, где отсутствует снежный покров) команд ВДВ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской дивизии со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Десантники посетят более чем 100 городов и населенных пунктов. Во всех городах по маршруту марш-броска будут проведены патриотические мероприятия, концерты, показательные выступления и уроки мужества.

Всего в мероприятии участвуют 8 команд, среди которых 7 команд представляют гвардейские воинские части и соединения Воздушно-десантных войск и команду курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

Численность каждой команды - 30 человек. Всего в комбинированном марш-броске примут участие более 250 военнослужащих.

Маршруты охватят 4 города города-героя, среди которых Новороссийск, Тула, Смоленск и Волгоград. Десантники посетят 14 городов воинской славы (Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Малоярославец, Псков, Великие Луки, Ржев, Вязьму, Ельня, Можайск, Волоколамск, Тверь, Елец, Воронеж и Наро-Фоминск).

Общая протяженность всех маршрутов для команд составит более 7,5 тыс. километров.

Основными целями комбинированного марш-броска является популяризация службы в Вооруженных силах Российской Федерации и Воздушно-десантных войсках, патриотическое воспитание молодежи, сохранение и приумножение традиций защитников Отечества.

Единый старт по каналам видеотрансляции будет дан командующим Воздушно-десантными войсками генерал-полковником Андреем Сердюковым из Центра управления Командования ВДВ в Москве.

Общей точкой для финиша станет сбор команд 17 февраля в городе воинской славы – Наро-Фоминске.

19 февраля на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в городе-герое Москве состоится чествование участников комбинированного марш-броска.