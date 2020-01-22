Общество

В Псковской межрайонной больнице проведен капитальный ремонт и обновлено медицинское оборудование

Ряд корпусов и отделений Псковской межрайонной больницы капитально отремонтированы. Ремонтные работы были проведены в прошлом году за счет федерального финансирования, в том числе на средства субсидии, выделенной правительством Российской Федерации по договоренности губернатора Михаила Ведерникова с федеральным центром, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Так, отремонтированы кровля и фасад поликлиники на улице Школьной. В здании заменены все окна, частично отремонтирован цоколь и входы, где для маломобильных групп граждан установлены удобные пандусы.

Внутри учреждения обновлена регистратура.

Кроме того, был произведен ремонт кровли и фасада неврологического отделения больницы, а также всего комплекса зданий, которые располагаются на Ленинградском шоссе, 65. На объектах заменили деревянные конструкции, на месте старого шиферного покрытия смонтировали металлочерепицу и обновили козырьки. Был осуществлен и капитальный ремонт мягкой кровли на здании пищеблока и столовой.

В зданиях больничного комплекса отремонтированы и помещения, где установлены новый рентгеновский аппарат на три рабочих места с возможностью томографии, рентгенологический комплекс, флюорогораф, аппарат искусственной вентиляции легких, современное эндоскопическое оборудование. Вся медицинская техника поставлена в учреждение в рамках реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение». На закупку оборудования направлено свыше 65 млн рублей.

В прошлом году Псковская межрайонная больница также получила в распоряжение два мобильных ФАПа. Кроме того, в деревне Большое Загорье построен и оборудован модульный ФАП. Еще три стационарных фельдшерско-акушерских пункта возведены в 2018 году в деревнях Подборовье, Ершово и Верхолино.

«Учреждение не ремонтировалось и не оснащалось новым оборудованием больше 35-ти лет. Хороший ремонт, современное оборудование, новые ФАПы - это возможность качественно и в комфортных условиях предоставлять населению медицинские услуги. Такие существенные изменения условий труда обязательно должны сказаться и на пополнении нашего учреждения новыми, в том числе молодыми специалистами», - отметила главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.

Отметим, что продолжение поэтапного капитального ремонта Псковской межрайонной больницы планируется в период до 2024 года.