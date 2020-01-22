Общество

Лучших молодых профессионалов определят на региональном чемпионате в начале февраля

Четвертый открытый региональный чемпионат движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» пройдет в Псковской области с 3 по 7 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Количество компетенций регионального чемпионата в этом году увеличено до 14: «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Графический дизайн», «Медицинский и социальный уход», «Спасательные работы», «Предпринимательство», «Преподавание в младших классах», «Производство мебели», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Администрирование отеля». В компетенциях «Спасательные работы — Юниоры (12–14 лет)», «Спасательные работы — Юниоры (14–16 лет)», «Предпринимательство — Юниоры» и «Графический дизайн — Юниоры» примут участие школьники нескольких возрастных категорий.

В компетенциях «Предпринимательство», «Парикмахерское искусство» и «Администрирование отеля» примут участие студенты колледжей из Санкт-Петербурга и Москвы.

Чемпионатные площадки организованы в образовательных учреждениях Пскова, Великих Лук, Опочки и Острова.

Оценивать конкурсантов, кроме преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных учреждений Псковской области, будут сертифицированные эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Курска, Перми, Мурманска, Твери, Республики Мордовия.

В рамках регионального чемпионата подготовлена обширная профориентационная и деловая программы. С полной программой чемпионата можно познакомиться на официальном портале http://wsr.psksht.ru/

Победители регионального чемпионата будут представлять Псковскую область сначала на отборочных соревнованиях в различных субъектах Российской Федерации, а затем финал Национального чемпионата движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», который пройдет в городе Кемерово в июле.

Worldskills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области промышленности и сфере услуг в 75 странах-участницах движения, WorldSkills оказывает прямое влияние на рост профессионального образования во всем мире.

Мировые Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах, в них принимают участие как молодые квалифицированных рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет в качестве участников, так и известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники — в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания.