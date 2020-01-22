Общество

11 кг рыбы изъято у браконьеров в Псковской области на минувшей неделе

9 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов выявлено в Псковской области на минувшей неделе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, наложено штрафов на сумму 52 тыс. рублей, взыскано на сумму 28 тыс. рублей, изъято 11 кг рыбы, одно незаконное орудие лова и 2 транспортных средства.

Всего госинспекторами рыбоохраны выявлено на территории Северо-Западного федерального округа 83 административных правонарушения и наложено штрафов на сумму 622 400 рублей.