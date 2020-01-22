Общество

Татуировку с личным QR-кодом готовы сделать более 8% россиян

Зашифровать в QR-код свою личную информацию для ее активного использования готовы 34% россиян, а 8% даже согласились бы сделать татуировку с личным QR-кодом.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного платформой «ВКонтакте для бизнеса» и маркетинговым агентством ResearchMe, пишут «Известия».

49% респондентов готовы зашифровать свой номер телефона, 47% — ссылки на соцсети, 39% — электронную почту и 37% — свою группу крови и паспортные данные.

На вопрос о том, с какой целью респонденты пользуются QR-кодами, 51% опрошенных мужчин ответили, что сканируют их для получения полезной информации. При этом большинство опрошенных женщин (52%) сказали, что перейдут по зашифрованной ссылке, если она содержит информацию об акции или скидке.

Большинство россиян, которые используют QR-коды, встречают их на чеках (61%) и упаковках товаров (51%).

При этом к самой технологии чаще всего обращаются для оплаты — так ответили 44% применяющих ее участников исследования. 32% респондентов воспользовались QR-кодами для перехода на страницы с конкретными товарами.

Наименее востребованными кодами оказались те, что ведут в чаты или отправляют готовые текстовые сообщения, — ими пользуются только 3% опрошенных.

Что касается географии, то большинство участников исследования, которые готовы совершать покупки при помощи QR-кодов, проживают в Уфе (68%). На втором и третьем местах Москва (67%) и Самара (66%).

В повседневной жизни QR-кодами постоянно пользуется треть россиян. Более одного раза с QR-кодами встречались 66% опрошенных.

В опросе приняли участие почти 10 тыс. респондентов более чем из 15 городов России. Он проводился среди представителей обоих полов в возрасте от 18 лет.