Общество

Александр Котов: Надеемся, нам удастся покончить с «наливайками»

Проект федерального закона, регулирующий деятельность так называемых «наливаек», расположенных на первых этажах многоквартирных домов, рассмотрят депутаты Псковского областного Собрания депутатов на ближайшей сессии 30 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, документ прошел первое чтение в Государственной Думе, и поскольку изменения вносятся в положения, относящиеся к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов, регионам предложено направить свой отзыв.

Федеральный закон предложено дополнить абзацами, уточняющими, что продажа алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих территориях, допускается в ресторанах, барах, кафе, буфетах, имеющих зал обслуживания общей площадью не менее 20 квадратных метров, при условии вскрытия потребительской упаковки и соблюдения регионального «закона о тишине».

При этом органы государственной власти субъектов в случае принятия закона получат право установить дополнительные условия и даже полный запрет такой продажи на основании решения общего собрания собственников, принятого в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

Полномочия устанавливать свои условия были у субъектов до июля 2017 года, пока не вступила в силу новая редакция федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Органы госвласти субъектов и сейчас обладают правом ограничить временные рамки и места розничной продажи алкоголя, но не имеют полномочий, когда речь идет об оказании услуг общественного питания.

О возникших после изменения федерального законодательства проблемах заявили практически все регионы России. Многие субъекты направили свои законодательные инициативы с предложением либо ввести ограничения на федеральном уровне, либо наделить дополнительными полномочиями регионы. Свое предложение направляла Парламентская Ассоциация Северо-Запада России, в состав которой входит Псковское областное Собрание депутатов.

«Наконец, услышали на федеральном уровне предложения законодательных органов субъектов. У нас большое количество обращений граждан - люди жалуются, созданы невыносимые условия для жильцов соседних с «наливайками» квартир», - отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя рассмотрение федеральной инициативы.

При этом спикер добавил, что такого рода общепита в принципе быть не должно, и назвал «наливайки» жалкой пародией на цивилизованное общественное питание. «То, что сейчас происходит - это просто вакханалия. Таких заведений, такого рода общественного питания, такого бизнеса просто не должно быть. Может быть, он приносит определенный доход предпринимателям, но при этом надо понимать, что, к сожалению, есть немалое количество людей, которые не могут устоять перед соблазном выпить и закусить, что называется на скорую руку. Есть заведения общественного питания, которые оказывают услуги цивилизованного уровня и предлагают качественные спиртные напитки. В установленные часы алкоголь можно приобрести в магазинах, которые несут ответственность за качество продукции и проверяются на наличие контрафакта», - отметил Александр Котов.

Спикер напомнил, что в части продажи алкоголя в магазинах органы власти пошли на послабления - увеличен временной интервал, когда спиртосодержащие напитки можно приобрести в розничной сети. «И мне кажется, к вопросу по времени продажи алкогольной продукции мы еще вернемся. Думаю, что еще большие послабления пошли бы на пользу», - добавил председатель регионального парламента.

Александр Котов подчеркнул, что областное Собрание готово поддержать проект федерального закона и обратиться в Государственную Думу с просьбой, чтобы документ как можно скорее рассмотрели и дали возможность субъектам РФ установить дополнительные ограничения. Спикер напомнил, что этот же вопрос поднимал на заседании администрации Псковской области губернатор Михаил Ведерников - отзыв высшего должностного лица уже направлен в комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

«Очень надеемся, что нам, наконец-то, удастся покончить с «наливайками», и люди совсем скоро почувствуют изменения», - резюмировал Александр Котов.

Отметим, что порядок согласования субъектом проектов федеральных законов по предметам совместного ведения предусмотрен Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Отзыв органов государственной власти субъекта считается положительным в случае, если законодательный (представительный) и высший исполнительный органы государственной власти субъекта Российской Федерации выскажутся за принятие данного проекта федерального закона.

Проект закона № 429017-7 внесен в Госдуму группой депутатов-единороссов, принят в первом чтении и решением Госдумы включен в примерную программу на март 2020 года.