Общество

За прошлую неделю в Псковской области заболело ОРВИ 3729 человек

За прошлую неделю в Псковской области заболело ОРВИ 3729 человек (59,22 на 10 тысяч населения). Заболеваемость ОРВИ ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 22,9%, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В городе Пскове заболело ОРВИ 1938 человек (92,23 на 10 тысяч населения), что ниже недельного эпидемического порога на 10,4 %. За неделю госпитализировано 113 человека с признаками ОРВИ.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне. За неделю обследовано 10 больных с признаками ОРВИ, у 2 обследуемых выявлен вирус парагриппа, у 1-аденовирусная инфекция.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые и бронхо-легочные заболевания).

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области остается на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области.