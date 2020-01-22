Общество

В Псковской области усилены меры профилактики завоза инфекционных заболеваний в связи с коронавирусом

В Псковской области усилены меры профилактики завоза инфекционных заболеваний в связи с коронавирусом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора по Псковской области и подписано главным санитарным врачом региона Александром Нестеруком.

Постановление обязует различные ведомства проводить работу по контролю за гражданами, въезжающими на территорию Псковской области на всех пунктах пропуска через границу.

«Учитывая ухудшение эпидемической обстановки в мире, активную двустороннюю миграцию населения, в целях недопущения рисков осложнения санитрано-эпидемиологической обстановки и координации деятельности заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, исполнительной власти Псковской области», - говорится в документе.



Медицинским организациям Псковской области поручено подготовиться к усилению контроля за пациентами и обеспечить сбор эпидемиологического анамнеза на всех этапах с уточнением факта пребывания за границей у больных с признаками респираторных симптомов и повышенной температуры тела.