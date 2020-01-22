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Прощание доцентом кафедры европейских языков и культур ПсковГУ Ниной Никоновой состоится 30 января

Прощание и похороны с доцентом кафедры европейских языков и культур Псковского государственного университета Ниной Никоновой состоятся 30 января в 10.00 на Мироносицком кладбище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПсковГУ.

Нина Никонова ушла из жизни 25 января на 75-ом году.

Профессиональный путь Нины Никоновой был всегда неразрывно связан с Псковским государственным университетом. После окончания Псковского педагогического института в 1968 году стала работать на кафедре английского языка ПГПИ им. С. М. Кирова. В 1982 году защитила в Московском педагогическом государственном институте кандидатскую диссертацию по методике обучения иностранным языкам.

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Нина Никонова была ведущим специалистом в области иноязычного образования, признанным в профессиональном педагогическом сообществе в России и за рубежом. Подготовила не одно поколение высококвалифицированных учителей английского языка для Псковской области.