Общество

45% россиян для достижения результатов в работе не нужна ни критика, ни похвала

Более трети россиян работать лучше мотивируют благодарные отзывы. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, критика или похвала является стимулом к достижению результатов в работе. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов России.

Похвала - более действенное средство мотивации работников, она стимулирует 37% опрошенных, в то время как критика - лишь 8%. 45% россиян не нуждаются ни в критике, ни в похвале и уверены, что в достижении целей поможет самосовершенствование.



Чаще остальных критика руководства стимулирует к трудовым свершениям молодежь до 24 лет (12%). Респонденты старше 45 лет, напротив, реже всего называли критику лучшим средством мотивации (4%) и чаще других утверждали, что не нуждаются ни в положительных, ни в отрицательных оценках своей работы (51%). К похвале со стороны руководства наиболее чувствительны женщины (42%).



По сравнению с аналогичным исследованием 2010 года уменьшилось число тех, для кого похвала или благодарность руководства являются стимулом к работе: 46% 10 лет назад и 37% сегодня. Все больше россиян утверждает, что не нуждается в оценке своего труда, а лучших результатов помогает добиться процесс самосовершенствования: 38% в 2010 году и 45% сейчас.