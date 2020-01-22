Общество

Продолжается прием заявок на участие в региональном этапе девятнадцатых молодежных Дельфийских игр России

В Псковской области продолжается прием заявок на участие в региональном этапе девятнадцатых молодежных Дельфийских игр России. По поручению комитета по культуре Псковской области уполномоченной организацией по участию Псковской области в девятнадцатых молодежных Дельфийских играх России выступает Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Колледж искусств обеспечивает организацию работы по подготовке, формированию и участию творческой делегации от Псковской области в девятнадцатых молодежных Дельфийских играх России в Омской области (г. Омск) в период с 24 по 29 апреля 2020 года в соответствии с положением о девятнадцатых молодежных Дельфийских играх России и программными требованиями, размещенными на сайте delphic.games.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в самом колледже, прием заявок на участие в региональном этапе Игр осуществляет Центр непрерывного образования в сфере культуры и искусства Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Напомним, что Дельфийские игры - состязания в области искусства, направленные на выявление и поддержку творческой молодежи (возраст участников - от 10 до 25 лет). Появились они еще в Древней Греции, вместе с Олимпийскими играми, но сначала носили название Пифийских. Некоторое время игры были запрещены, возрождение их произошло только в начале ХХ века. Первые Всемирные игры современности прошли в 2000 году в Москве и собрали 27 стран участников. Затем появились Европейские Дельфийские игры, Дельфийские игры государств - участников Содружества Независимых Государств. Российские Дельфийские игры проводятся с 1999 года. Псковская область принимает участие в Дельфийских играх с 2011 года.