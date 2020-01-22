Общество

Социально значимые объекты Псковской области планируется подключить к Интернету в 2020 году

Одна из главных задач в 2020 году, на которую имеется финансирование и разыгран контракт, - подключить к сети Интернет социально-значимые объекты Псковской области. В настоящее время имеется 601 социально значимый объект на территории региона. Об этом сегодня, 28 января, сообщил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев на совещании по вопросам реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура».

Первый заместитель начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов сообщил, что в 2019 году в Псковской области к сети Интернет подключено 157 объектов - сельские школы, ФАП, сельские администрации и органы местного самоуправления, объекты Росгвардии и пожарные части.

«Все показатели достигнуты и даже перевыполнены», - заявил Рахманов.

Денис Матвеев выразил надежду, что в этом году все работы пройдут слаженно, без нарушений сроков.