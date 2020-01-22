Общество

Мобильные группы Псковской таможни выявили в 2019 году 580 нарушений

В 2019 году сотрудники Псковской таможни при проведении контроля за ввозом и оборотом товаров выявили 580 нарушений российского законодательств: 110 товарных партий уничтожено и 470 возвращено на территорию сопредельного государства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской таможне, основной объем уничтоженных товаров - это продукция растительного происхождения, подпадающая под действие специальных экономических мер, введенных Российской Федерацией.

«В 2019 году уничтожено 1093 тонны товаров, незаконно ввезенных в Российскую Федерацию, и 3096 тонн возвращено в Республику Беларусь. Данных показателей удалось достичь, в том числе, благодаря взаимодействию, налаженному между должностными лицами Псковской таможни и сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, а также управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, отметил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Николай Новолодский. – Нельзя не отметить и помощь, оказываемую коллегами из белорусских таможенных органов».

Ассортимент возвращенных товаров разнообразен. Это и живые животные, и пищевая продукция, лом черных металлов, мука ржаная и многое другое. Как правило, возвращенные товары пытались ввезти или без документов, или с использованием поддельных или недействительных документов. Большая часть из возвращенных товаров предназначалась для реализации на прилавках городских рынков и в небольших частных магазинах, однако, транспортировка товаров без соблюдения надлежащих условий ставит под сомнение не только его потребительские свойства, но и вызывает опасение по безопасности данной продукции.

В 2020 году псковские таможенники продолжат мероприятия, направленные на пресечение незаконного ввоза в Российскую Федерацию товаров, в отношении которых применяются специальные экономические меры.