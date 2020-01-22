Общество

В Псковской области подростки выбирают профессию

В Международный день образования для школьников Псковской области организованы экскурсии на ведущие предприятия региона.

Свой вклад в «Международный День образования» внесло и Псковское региональное отделение «Союз женщин России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, активистки подключились к акции «Мой выбор», организованной сторонниками партии «Единая Россия», Центром Гражданских Инициатив и НКО. Так, руководитель ПРО СЖР, председатель Центра поддержки гражданских инициатив Наталья Никифорова организовала экскурсию на известное в России и за рубежом предприятие - швейную фабрику «Славянка», позиционирующей себя на международном уровне как бренд «Трувор». Экскурсию организовали для школьников восьмых и девятых классов псковской школы-интерната.

«Ребята получили колоссальное удовольствие от экскурсии. Они посмотрели как работают закройный и швейные цеха. Впечатлили масштабы производства и, конечно, готовые изделия. Уже после экскурсии девочки выразили желание работать на фабрике, как отметила педагог, чтобы помогать своим родителям. Да и сами педагоги были в восторге от увиденного. Нам очень нравится помогать интернату и взаимодействовать с директором Лидией Овсяковой, которая возглавляет региональное отделение "Матери России"», - отметила Наталья Никифорова.

Непосредственно на самой фабрике можно научиться не только женским специальностям, но и мужским. Здесь обучаются наладчики, слесари, которые работают на предприятии. Руководит фабрикой заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Елена Косенкова, член регионального правления СЖР.

Кроме того, в Великих Луках Лиана Кулаченкова совместно с региональным отделением «Российского Союза промышленников и предпринимателей» организовала экскурсию для детей из Детского дома и Педагогического лицея №4. Подростки посетили крупнейшее предприятие ЗЭТО - завод электротехнического оборудование, где выпускается самая современная, широко востребованная техника в России. Завод гордится тем, что основное электрооборудование при строительстве энергомоста «РФ - полуостров Крым» было произведено именно здесь. В 2015 году участие в столь масштабном и государственно-значимом проекте стало приоритетной задачей для предприятия.

«Для нашей женской организации участие в совместных проектах Центра Гражданских Инициатив сторонников партии "Единая Россия" очень важно и полезно, так как совместными усилиями с другими НКО и энтузиастами мы можем сделать значительно больше полезных и добрых дел, особенно для подростков и детей, нашей опоры и будущего страны. Мною лично, организована экскурсия для ребят из псковской школы №9 на Псковский Хлебокомбинат, поверьте, равнодушных глаз не было. Дети довольны и благодарны, но, главное, теперь они знают, как выпекается хлеб при современных технологиях», - отметила заместитель председателя ПРО СЖР, председатель Псковского городского отделения СЖР, замруководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Светлана Медведева.