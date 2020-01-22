Общество

Глава Пушкиногорского района объявил о начале работ по восстановлению фонарей в поселке

Глава Пушкиногорского района Александр Баранов рассказал о начале работ по восстановлению фонарей на улице Дачной в Пушкинских Горах. Как Александр Баранов сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей, работы начались 28 января.

Источник: pixabay.com

«Организация, с которой у городского поселения заключен контракт, с сегодняшнего дня работает в районе: принялась за работу по восстановлению фонарей по улице Дачной. Все делают в порядке очереди, которая скоро дойдет и до фонаря у дома №6», - отметил Александр Баранов.

Напомним, жители Пушкинских Гор пожаловались, что у дома №6 по улице Дачной не горит фонарь. Причем - уже 2 месяца. Со слов жителей, ходить там - «темно и страшно».