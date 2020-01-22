Общество

Роструд напомнил о праве работников отказаться от командировок на фоне распространения коронавируса

Роструд призвал работодателей при планировании командировок учитывать неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в Китае, а работникам напомнил об их праве отказаться от служебных поездок.

«При планировании командировок работодателям целесообразно учитывать сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в Китае и рекомендации компетентных органов власти воздержаться от посещения КНР до стабилизации ситуации», - говорится в сообщении Роструда во вторник.

В нем напоминается, что работодатель обязан обеспечивать работникам безопасные условия и охрану труда и информировать их об условиях и охране труда при исполнении ими трудовой функции.

«Вместе с тем отказаться от командировки может любой работник, если основания для такого отказа предусмотрены в Трудовом кодексе или трудовом договоре. К примеру, запрещается требовать от работника работы, не обусловленной трудовым договором», - сообщает Роструд.

При этом некоторых работников можно направлять в командировку, только если они дали на это согласие. Они имеют право отказаться от командировки в силу закона. К таким работникам относятся: женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; одинокие родители и опекуны, воспитывающие детей в возрасте до пяти лет; работники, имеющие детей-инвалидов; работники, которые осуществляют уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

Отдельных работников вообще нельзя направлять в командировку, так как это запрещено законом. К ним относятся: беременные женщины; несовершеннолетние сотрудники, за исключением спортсменов и творческих работников; работники, заключившие ученический договор, - если командировка не связана с ученичеством; инвалиды - если такое ограничение указано в индивидуальной программе реабилитации; работники, зарегистрированные в качестве кандидатов в выборный орган, в период проведения выборов.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия и Франция.