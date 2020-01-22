Общество

В Печорах трое школьников госпитализированы с норовирусом

С четверга на пятницу, с 23 на 24 января, после вызова скорой помощи в Печорах были госпитализированы трое детей - ученики средней школы № 3. Всем троим поставлен диагноз «норовирусная инфекция», сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель регионального управления ведомства, главный санитарный врач области Александр Нестерук.

«В пятницу региональным управлением Роспотребнадзора проводилась проверка, были выявлены определенные нарушения на пищеблоке, исследовали воду в водопроводе, которая также оказалась некачественной. Мы провели хлорирование водопровода, в пищеблоке провели генеральную уборку, но пока он закрыт, необходимо дождаться отрицательных результатов анализов на этот вирус у сотрудников», - рассказал Александр Нестерук.

Он отметил, что всего по «скорой» за помощью обратилось 4 человека, хотя в пятницу в школе отсутствовало гораздо больше детей. «Сейчас школа работает. Отсутствуют около 20 детей, но при таком количестве обучающихся - это нормально. Все меры приняты, ситуация нормализовалась, дети ходят на занятия», - заключил главный санитарный врач области.

«Мы не можем сказать, что в школе бушует повальная кишечная инфекция. Класс закрывают на карантин, когда отсутствует 20% его учеников. У нас же в классах отсутствуют 1-2 ученика. У кого-то из них ОРВИ, у кого-то ангина, у кого-то диарея. В больнице не зафиксировано ни одного случая кишечной инфекции с нашими детьми. Мы звонили вчера в учреждение здравоохранения», - пишет «МК в Пскове» со ссылкой на директора печорской школы №3 Нину Ярославцеву.

По ее словам, родительские волнения начались после того, как одного из учеников с признаками инфекции увезли в Псков. Однако к такой мере, заверила Нина Ярославцева, прибегли только потому, что в местной больнице не хватает врачей.

После обращений родителей санитарно-эпидемиологическая служба провела проверку, подтвердила директор школ. Исследования показали, что виновата в нескольких отравлениях не пища из столовой, а вода из-под крана, которую дети с упоением глотают после уроков физкультуры. «В Печорах вода всегда была хорошей, однако в этот раз СЭС обнаружила в некипяченой воде норовирус. После этого мы со всеми школьниками провели беседу о том, что нельзя пить воду из-под крана, тем более, что в столовой стоит бак с кипяченой водой, которую меняют каждые 3 часа. Мы регулярно повторяем детям том, как важно мыть руки с мылом. К тому же за выходные все в школе вымыли», - рассказала директор школы №3.

Напомним, норовирус - РНК-содержащий микроб, вызывающий заболевания желудочно-кишечного тракта. Он обладает высокой контагиозностью, устойчивостью и длительным сохранением жизнеспособности во внешней среде. В 90% случаев норовирусы являются возбудителями небактериального энтерита. К норовирусной инфекции восприимчивы лица всех возрастов. Распространение микробов происходит прямым контактным путем при общении с больным и фекально-оральным путем при употреблении инфицированной еды или воды. Заболеваемость гастроэнтеритом норовирусной этиологии повышается в осенне-зимний период.