Общество

На строящуюся часовню на территории СИЗО-2 водрузили купол с крестом

На строящуюся на территории следственного изолятора № 2 УФСИН России по Псковской области часовню в честь святого Ионна Русского был установлен купол с крестом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УФСИН, мероприятие было проведено в торжественной обстановке и с соблюдением всех церковных канонов.

Перед водружением купола на крышу часовни настоятель храма Николая Чудотворца иерей Владимир Флавьянов провел особый обряд: он отслужил краткий молебен на начало доброго дела и освятил купол с крестом. Участие в церемонии также приняли начальник СИЗО-2 Александр Степанеев и сотрудники учреждения.

По окончании установки купола с крестом отец Владимир обратился с поздравлением и назиданием к руководству следственного изолятора и поблагодарил всех участвующих в возведении часовни.