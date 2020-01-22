Общество

Ульяна Михайлова направила губернатору запрос по ситуации с подвижным составом «Псковпассажиравтотранса»

Депутат Псковского областного Собрания депутатов, председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова направила губернатору Михаилу Ведерникову запрос по поводу ситуации с подвижным составом ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского обласовпрофа, в запросе указывается, что 3 октября 2019 года было сделано официальное заявление о том, что на улучшение качества жизни и развитие транспортной доступности в Псковской области планируется потратить 3,2 млрд рублей, в том числе на обновление парка государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» - планируется закупить 170 больших автобусов и порядка 120 средней загрузки, а также планируется выделить средства на ремонт автовокзала в Пскове. 18 октября 2019 года в рамках рабочей поездки в Псковскую область министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил предприятие, в ходе встречи также было озвучено, что «в ближайшие пять лет планируется приобретение около 300 единиц автобусов, в их числе 47 низкопольных городских автобусов вместимостью около 170 человек».

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В то же время, по информации, озвученной ГТРК 17 января 2020 года, «четыре автобуса передаст "Псковпассажиравтотранс" филиалам предприятия в муниципалитетах. Приобретены машины за счет средств предприятия, стоимость каждого ПАЗа около четырех с половиной миллионов рублей».

Тем не менее, отмечается в запросе, на настоящий момент ситуация с подвижным составом на предприятии существенно не изменилось. На этом основании депутат областного Собрания просит главу региона предоставить следующую информацию: какими правовыми актами закреплены публичные обещания об обновлении парка ГППО «Псковпассажиравтотранс»; каковы механизмы исполнения публичных обещаний и каковы сроки их исполнения.