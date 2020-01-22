Общество

Депутаты разрешили администрации Пскова взять кредит на погашение муниципального долга

Псковская городская Дума дала согласие администрации Пскова на открытие в первом квартале 2020 года невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 660 млн рублей сроком на 12 месяцев по ставке не выше 7,905 процента годовых для погашения муниципального долга и финансирования дефицита бюджета Пскова.

Как пояснила начальник городского финансового управления администрации Тамара Винт, это будет конкурсная процедура. Ставка может быть и ниже.

На сегодняшний день муниципальный долг Пскова составляет 600 млн рублей.

Глава городской администрации Александр Братчиков подчеркнул, что увеличивать кредитный долг не хотелось бы, и выразил надежду, что этого не произойдет. При этом он отметил большое недополучение налогов в бюджет города: в 2019 году городской бюджет недополучил 131 млн рублей налогов.

Кроме того, депутаты на сессии внесли изменения в городской бюджет на текущий год и плановый период 2021 и 2022 годов, уточнив показатели по объемам средств на покрытие дефицита. Правки касаются изменения верхнего предела муниципального долга.