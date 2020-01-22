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Общество

Строительство причала в Толбице будет завершено в апреле

28.01.2020 17:51|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 28 января, провел рабочую встречу с главой Псковского района Натальей Федоровой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, один из основных вопросов, затронутых на встрече, касался обеспечения транспортной доступности Талабских островов. Глава региона поинтересовался тем, как ведутся работы по обустройству соответствующей инфраструктуры. Наталья Федорова доложила, что в деревне Толбица Псковского района продолжается строительство причала. Работы идут в соответствии с графиком, их планируется завершить в апреле 2020 года. В рамках проекта будет благоустроена территория, оборудована стоянка. Строительство причала ведется в рамках международного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2» программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония».

В ходе встречи стороны обсудили детали приобретения водного транспорта для организации регулярных пассажирских перевозок, а также возможный график курсирования. Для обеспечения транспортной доступности Талабского архипелага будет приобретен новый 32-местный катер. Губернатор поручил проработать вопрос корректировки расписания, учитывая пассажиропоток и то, что в летнее время на острова приезжает много туристов и паломников.

Напомним, что глава региона неоднократно, в том числе и в ходе рабочих поездок на Залита, рассматривал вопросы развития и благоустройства островной территории. Часть актуальных для населения вопросов уже решены. Комплекс мероприятий по модернизации инфраструктуры предусмотрен и в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области.

В продолжение встречи стороны обсудили необходимость строительства пристройки на 80 мест к детскому саду «Рябинушка» в Писковичах. Наталья Федорова рассказала, что за последние годы население микрорайона серьезно увеличилось, и в настоящее время существует серьезная очередь на поступление в дошкольное учреждение. Михаил Ведерников подчеркнул, что средства на строительство пристройки будут предусмотрены в 2020-21-м годах.

Также в рамках общения губернатор и глава Псковского района рассмотрели вопросы функционирования сферы жилищно-коммунального хозяйства. Речь зашла и о работе по подготовке инфраструктуры для участков, выделенным многодетным семьям в поселке Борисовичи. Наталья Федорова отметила, что силами муниципального образования с этой задачей не справиться. Михаил Ведерников предложил решать вопрос поэтапно, в том числе и через участие в различных федеральных программах, например, программе комплексного развития сельских территорий. В частности, глава региона выразил готовность обсудить вопрос федеральной поддержки для создания дорожной инфраструктуры с руководством Росавтодора и министерства транспорта Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей
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