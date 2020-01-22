Общество

«Волонтерский десант» Красного Креста провел встречи с учащимися Бежаницком районе

Сегодня волонтерский десант Псковского Красного Креста провел встречи с учащимися Чихачевской средней школы Бежаницкого района. Специалисты в понятной и доступной форме рассказали учащимся старших классов (с 8-го по 11-й) о профилактике туберкулеза и ценностях здорового образа жизни.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского Красного Креста, участники встречи познакомились с историей опасного заболевания, узнали кто и когда открыл бактерию туберкулеза, кого и как эта бактерия может заразить, какие способы профилактики существуют и почему их нужно применять. В конце занятий для закрепления знаний слушатели составили список из пяти самых важных правил, чтобы обеспечить себе здоровую жизнь и не бояться заболеть.

«Эта встреча помогла сформировать учащимся правильную позицию по отношению к здоровому образу жизни и выстроить для себя культуру поведения, направленную на борьбу с туберкулезом и другими социально значимыми заболеваниями. Подводя итоги, участники встречи заявили о том, что здоровый образ жизни – модный и популярный тренд среди молодежи. А полученная информация на встрече мотивирует многих на ведение активного и здорового образа жизни и отказ от вредных привычек», - рассказали организаторы встречи.

В то же время учащиеся трех первых классов начальной школы познакомились с основами оказания первой помощи. Для них инструктор провел занятие по курсу «Анри: первая помощь для самых маленьких».

Напомним, что эти мероприятия псковского Красного Креста стали возможны благодаря социальному проекту «ЗОЖ открывает мир возможностей», который стал одним из победителей конкурса по предоставлению субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций, организованного администрацией Псковской области. При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.