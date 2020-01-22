Общество

Патриарх Кирилл: сокращение абортов увеличит население страны на 10 млн за 10 лет

Сокращение количества абортов через их вывод из системы обязательного медицинского страхования позволит за 10 лет увеличить народонаселение России на 10 млн человек. Об этом сказал во вторник Патриарх Московский и всея Руси в ходе ежегодных Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации, пишет ТАСС.

«Тема умножения населения является одной из важных целей, которые стоят перед государством. Она легко решается, если мы сократим на порядок количество абортов. За 10 лет мы можем увеличить количество населения на 10 млн, если добьемся прогресса в предотвращении и искоренении абортов из нашей жизни. Это никакая не фантазия, никакие иные способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения», - сказал он.

По мнению предстоятеля Русской православной церкви, сократить число абортов возможно путем их вывода из системы ОМС. «Я неоднократно поднимал эту тему и буду говорить об этом, пока мы не придем к разумному решению, исключив лишение жизни по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия медицинской помощи, выведя такие аборты из системы обязательного медицинского страхования», - подчеркнул патриарх.

Он добавил, что «тема ценности человеческой жизни должна быть главной для церкви в ее диалоге с системой здравоохранения и другими частями нашего социума, которые заинтересованы в радикальном изменении ситуации, связанной с ростом населения».

Ранее на сайте РПЦ был опубликован проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», согласно которому эмбрион признается человеческим существом. В проекте отмечается, что новый организм уже не может считаться частью материнского тела, поэтому аборт, не зависимо от того, на каком месяце беременности он выполняется, должен быть приравнен к убийству.

Кроме того, предполагается, что врач должен иметь право отказаться от совершения аборта по своим религиозным чувствам. Также в тексте говорится о недопустимости с православной точки зрения использования средств контрацепции, взаимной ответственности родителей за совершение аборта и рассматривается вопрос об использовании пренатальной диагностики для выявления генетических заболеваний.