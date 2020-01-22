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Общество

Детсаду №56 «Ягодка» передали в оперативное управление здание на улице Балтийской, 11б

28.01.2020 16:39|ПсковКомментариев: 0

Псковская городская Дума дала согласие администрации города Пскова на закрепление на праве оперативного управления за детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников №56 «Ягодка» нежилого здания по адресу ул. Балтийская, 11б. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на очередной сессии гордумы. 

Построенный недавно детский сад на 270 мест находится на территории Псковского района, но числится в казне города. Площадь - 5060,2 кв. м. Руководство сада направило в КУМИ Пскова заявление о закреплении указанного здания за ним на праве оперативного управления, чтобы вести уставную деятельность. 

Депутат Федор Постнов вновь поднял вопрос о том, что рядом с садом не предусмотрена парковка. Между тем, глава городской администрации Александр Братчиков пояснил, что в нынешней многоэтажной застройке в Псковском районе недостаточно места для организации парковок, и поэтому «пришлось исходить из того, что есть». Наряду с этим он пообещал, что «такого коллапса с парковками в новых микрорайонах больше не будет». В частности, снять напряженность могло бы продление улицы Балтийской до поворота на Родину. Рано или поздно, по его мнению, назреет вопрос об изменении границ Пскова и Псковского района, и решаться он будет с учетом мнения жителей обоих муниципальных образований. 

Также депутаты дали согласие администрации города на закрепление нежилого здания на ул. Звездная,17б на 270 мест в оперативное управление вновь создаваемого МБДОУ «Детский сад №5 «Академия детства».

Источник: Псковская Лента Новостей
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