Общество

Месяц с нетрадиционной природной ориентацией - псковичи дивятся зимней флоре. ФОТО

Псковичи не перестают удивляться тому, как в январе, известном своей стужей, повсеместно по региону зеленеет трава, распускаются цветы, а на деревьях - почки. Псковская Лента Новостей подготовила подборку фото на эту тему, которыми жители области делились в соцсетях.

Пока зима в Псковской области проходит бесследно (бесснежно), местные жители вновь наследили фотографиями с первыми признаками весны, коснувшимися здешней растительности. Так, группа «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте» уже несколько дней пестрит зелеными листьями и распустившимися бутонами.

12 месяцев - «не сказка, а быль»

Буквально недавно импульс этому дали снимки одного анонимного автора. С подписью «Подснежники в январе». Когда пост появился в группе, пользователи сети тут же вспомнили сказку Самуила Маршака «12 месяцев»: «Не зря мачеха отправляла падчерицу в январе в лес за подснежниками. Оказывается, это - не сказки, а быль!».



Источник: группа «Инцидент Псков», соцсеть «ВКонтакте» Источник: группа «Инцидент Псков», соцсеть «ВКонтакте»

Однако комментаторы, отписавшиеся под постом, подметили, что в такой аномальный январь подснежники и в районах Псковской области не такая уж и редкость, как и «двойники» подснежников - крокусы.



Источник: группа «Инцидент Псков», соцсеть «ВКонтакте» Источник: группа «Инцидент Псков», соцсеть «ВКонтакте»

«У меня на даче и подснежники цветут. А петрушка и щавель - зеленеют», - добавила местная жительница и прикрепила фотоподтверждение.



Источник: группа «Инцидент Псков», соцсеть «ВКонтакте» Источник: группа «Инцидент Псков», соцсеть «ВКонтакте»

И центр, и районы

Затем к обсуждению подключились жители Неелово, Печор и Палкино: в свою очередь, тоже поделились кадрами с «январскими клумбами». А из Красногородского района прислали снимок листочков, только что показавшихся на ветке.



Неелово. Источник: группа «Инцидент Псков», соцсеть «ВКонтакте»

Неелово. Источник: группа «Инцидент Псков», соцсеть «ВКонтакте»



Печоры. Источник: группа «Инцидент Псков», соцсеть «ВКонтакте»

Печоры. Источник: группа «Инцидент Псков», соцсеть «ВКонтакте»



Палкино. Источник: группа «Инцидент Псков», соцсеть «ВКонтакте»

Палкино. Источник: группа «Инцидент Псков», соцсеть «ВКонтакте»



Красногородский район. Источник: группа «Инцидент Псков», соцсеть «ВКонтакте» Красногородский район. Источник: группа «Инцидент Псков», соцсеть «ВКонтакте»

Кто-то подметил, что при такой «плюсовой» температуре, которую псковичам принесла зима, на территории региона цветут фиалки, готовы распуститься морозник и магония. Через несколько минут список растений, встречающих весну, пополнился тюльпанами, жасмином и вербой.

Фиалки. Источник: группа «Инцидент Псков», соцсеть «ВКонтакте»



Морозник. Источник: группа «Инцидент Псков», соцсеть «ВКонтакте»



Магония. Источник: группа «Инцидент Псков», соцсеть «ВКонтакте» Магония. Источник: группа «Инцидент Псков», соцсеть «ВКонтакте»

К электронному полилогу подключились и те псковичи, которые, чтобы «скомпрометировать» январь, предпочли не ходить далеко и разместили кадры с городскими газонами: «Травка зеленеет, солнышко блестит».

Источник: группа «Инцидент Псков», соцсеть «ВКонтакте»

Приведенные выше фото - это далеко не все из тех опубликованных в Сети, которые, по словам одного из пользователей, выставляют псковский январь «месяцем c нетрадиционной природной ориентации». Так что смотрим дальше и стараемся не осуждать...



Источник: группа «Инцидент Псков», соцсеть «ВКонтакте» Источник: группа «Инцидент Псков», соцсеть «ВКонтакте»

Алексей Назаров