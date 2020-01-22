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Общество

Омбудсмены Северо-Запада обсудят в Пскове вопросы соблюдения прав человека

28.01.2020 18:02|ПсковКомментариев: 0

Очередное заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека в СЗФО пройдет в конце февраля в Пскове. О принятом решении сообщил на встрече с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым заместитель председателя Корсовета, уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, в обсуждении предстоящей повестки и планов принял участие псковский омбудсмен Дмитрий Шахов.

Встречи уполномоченных Северо-Запада проходят минимум два раза в год, прошлое заседание состоялось в октябре 2019 года в Мурманске. «Мы обсуждаем злободневные вопросы приграничных территорий, делаем срез проблем по всем регионам округа. Речь идёт и о соблюдении прав человека в пенитенциарных учреждениях, и о соблюдении законодательных норм, о вопросах миграционной политики, о поддержке соотечественников – общих вопросов у нас очень много. Потом решения озвучиваем на Координационном совете уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», - рассказал Михаил Шилов.

«Нам есть, что показать нашим коллегам», - отметил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. В частности, омбудсменам Северо-Запада может быть продемонстрирован псковский опыт сопровождаемого проживания инвалидов, а также проживания в специализированном жилье одиноких престарелых. «Нас интересует практика, которая складывается по защите прав таких категорий граждан в других субъектах. Мы в свою очередь можем поделиться практикой по реабилитации инвалидов в Интеграционных мастерских. Это очень интересно моим коллегам. Псковский опыт может быть распространён на другие субъекты», - уточнил Дмитрий Шахов.

Мурманский и псковский омбудсмены пригласили Александра Котова и депутатов областного Собрания принять участие в работе предстоящего Координационного совета. «Многие вопросы социальной политики, социальной защиты населения решаются на уровне региональных законодательных актов. Нам хотелось бы вместе с псковскими депутатами обсудить возможные варианты решений, в том числе в части реализации послания президента», - отметил Михаил Шилов. Подобный опыт совместных заседаний в других субъектах уже есть.

Дмитрий Шахов подчеркнул, что в ходе заседаний нередко возникают предложения о корректировке федерального законодательства. «Без законодательного органа региона сделать это невозможно – он обладает правом обратиться в адрес федеральных властей, чтобы поправить закон, который недостаточно хорошо работает, либо ввести новую норму, которая позволит лучше защитить права наших граждан», - поддержал коллегу Дмитрий Шахов.

Александр Котов согласился, что депутатам интересен подобный формат совместных заседаний. «Нам интересно узнать, как организована работа уполномоченных в других субъектах северо-западного региона и, особенно, на уровне взаимодействия с законодательными органами субъектов. Представители Псковского областного Собрания примут участие, мы тоже можем поделиться своим опытом. Хотел бы подчеркнуть, что в последнее время работа всех уполномоченных в Псковской области с Собранием выстроена конструктивно – мы общаемся и получаем обратную связь», - добавил Александр Котов.

Михаил Шилов напомнил, что законодательные собрания объединены Парламентской Ассоциацией, а уполномоченные – Координационным советом Северо-Запада. «Мы могли бы координировать свои действия и идти дальше», - уверен заместитель председателя Корсовета.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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