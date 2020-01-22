Общество

Юрий Сорокин обсудил с членами комиссии президиума регионального политсовета «Единой России» задачи послания президента

Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Сорокин провел расширенное заседание комиссии президиума регионального политсовета партии по работе с обращениями граждан, поступающими председателю партии. Как Юрий Сорокин сообщил в соцсети Instagram, такое заседание, посвященное задачам, озвученным в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, состоялось 28 января.

Источник: страничка Юрия Сорокина, соцсеть Instagram

«Вместе с коллегами и специалистами администрации региона обсудили основные задачи послания президента РФ Федеральному Собранию, а также возможные варианты их реализации на территории Псковской области», - говорится в сообщении.

Юрий Сорокин отметил важность того, что в обсуждении приняли участие председатели и представители региональных профильных комитетов: по здравоохранению, социальной защите, образованию, а также члены общественных организаций.

«Главная цель такой совместной работы - обеспечить максимальную эффективность и оперативность исполнения поручений президента в нашем регионе. Задачи поставлены серьезные, поэтому, уверен, что встречи в таком формате "мозгового штурма" станут регулярными», - заключил замсекретаря регионального отделения партии.